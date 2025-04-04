В ВСУ обеспокоились положением войск на фронте

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали продвижение Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на лиманском направлении.

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Об этом сообщил командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«На лиманском направлении ситуация становится все хуже, Ямполовка уже под полным контролем противника», — написал военный.

Он отметил, что стабилизация фронта и удержание российских подразделений становится все более затруднительной задачей для украинских военных. В лесных массивах все тяжелее контролировать российские войска, отметил военный.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта. Он сообщил об этом во время комплексного совещания по итогам деятельности ВСУ.