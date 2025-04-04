Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине

Вопрос об отправке миротворцев Североатлантического альянса на территорию Украины не обсуждался на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«О миротворцах речь, слава богу, не шла», — отметил он.

Политик допустил, что если альянс разместит свои войска на Украине, то «начнется третья мировая война».

«Россия не потерпит размещения войск НАТО на территории Украины», — добавил Сийярто.

Незадолго до этого сообщалось, что на Украине начались переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента. Telegram-канал УНИАН писал, что переговоры проходят на уровне штабов. Французскую делегацию возглавляет начальник Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.