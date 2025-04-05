Военный эксперт назвал вероятную глубину бункера Зеленского

Бункер украинского президента Владимира Зеленского может находиться на глубине около 40 метров, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет News.ru.

© Лента.ру

По мнению специалиста, такое сооружение не способно защитить от удара ракетами «Кинжал» и «Орешник». Дандыкин объяснил, что все бункеры Зеленского еще советской постройки, закладывались с учетом ядерной войны.

Стали известны месторасположения бункеров Зеленского

«Там должна быть система вентиляции, все очень серьезно. Метров 40, можно сказать и так», — назвал он вероятную глубину убежища.

Эксперт предположил, что объект может располагаться в горах, например в Карпатах. По его словам, там должны быть запасные командные пункты и все необходимое для выживания.

Ранее стало известно, что главный бункер Зеленского находится в Киеве — вход в него расположен под зданием офиса (администрации) президента на Банковой улице и соединен ходами с парламентом и правительством. Еще один бункер нашли под зданием бывшего завода «Арсенал».