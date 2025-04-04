Минобороны обвинило ВСУ в атаке на газопровод в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковал газопровод в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

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Как уточнили в ведомстве, 3 апреля в 23:28 по московскому времени украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил газопровод низкого давления, в результате чего местные потребители остались без газа.

Минобороны также обвинило ВСУ в атаке при помощи дрона на внутренний газопровод низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», расположенный в том же населенном пункте. Удар был нанесен 4 апреля в 00:36.

Как заявляет ведомство, украинская сторона уже на протяжении двух недель в одностороннем порядке атакует российскую энергетическую инфраструктуру, что противоречит публичным заявлениям президента Украины Владимира Зеленского.