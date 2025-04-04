Украинские боевики минируют и взрывают православные храмы, которые до этого использовали в качестве опорных пунктов.

Госдума РФ на пленарном заседании 3 апреля приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих и силовиков, которые отражали атаки ВСУ на приграничных территориях России, пишет «Коммерсантъ». Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

Депутат Рады допустил распад Украины

ВСУ не смогут перейти в «большое наступление». Об этом на слушаниях в профильном комитете сената США заявил главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Киеву придётся заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, передают РИА «Новости».

Курская область

Врио главы Курщины Александр Хинштейн считает, что вскоре область будет освобождена полностью. Он заявил об этом на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Глушковский район. За обстрел мирных жителей осуждены четверо украинских боевиков, сообщает сайт Следкома РФ.

Суджанский район. Отражая вторжение ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника, пишет РБК.

ВСУ активно стягивают резервы к селу Горналь, пытаясь удержать хоть клочок русской земли. Это последний населенный пункт, который осталось освободить в приграничье, сообщает Телеграм-канал Shot.

ВС РФ продвигаются к Олешне, пишет в своем Телеграм-канале военкор Семен Пегов.

Другие направления и участки фронта на ЛБС

Белгородская область. Идут бои в районе Дмитровки и Поповки. ВСУ безуспешно пытаются вклиниться в нашу оборону, активно нанося удары по тыловым районам.

Лиманское направление. Кадры объективного контроля показывают наше продвижение севернее Новолюбовки. Плацдармы в районе Макеевки и Ивановки фактически соединились. Уже недолго осталось, удерживать оставшиеся между ними позиции противник долго не сможет, пишет Юрий Подоляка.

Донецкий фронт. Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Веселое в ДНР, рассказали в Минобороны.

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки «Восток» в ходе освобождения села Веселое в ДНР ликвидировали до 100 боевиков ВСУ, а также три бронированные машины и восемь военных автомобилей. Противник оказывает на этом участке ожесточенное сопротивление. Также ВС РФ продолжают двигаться в направлении Богатыря и Комара, информирует Телеграм-канал Wargonzo.

Красноармейское (Покровское) направление. Участок фронта в активной фазе вражеского наступления. ВСУ нанесли удар в районе Солёного. Ожесточённые бои под Удачным и Котлином.

Торецкое направление. Идет зачистка западной части Торецка. Противник уже понял, что города ему не видать, как своих ушей, а потому после недолгого упорного сопротивления начал отходить на исходные позиции и западнее города, пишет Телеграм-канал Yurasumy.

Часовоярское направление. Ожесточенной ареной многомесячной битвы остается сам Часов Яр, где российские войска постепенно продвигаются в городской застройке. В последнее время противник предпринял несколько контратак, в том числе с применением большого количества бронетехники, сообщает Телеграм-канал Rybar.

Запорожская область. Российские войска продолжают вести бои в районе Лобкового. Враг постепенно оставляет позиции, но не без серьезного сопротивления. Также, продолжаются бои в районе Щербаков и Малых Щербаков, информирует Wargonzo.

Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь, — рассказал представитель силовых структур России.

Каховское направление. В результате обстрела со стороны ВСУ Новой Каховки, пострадал мирный житель 1965 года рождения.

Ореховское направление. Спецназ «Ахмат» уничтожил живую силу бандеровцев, сообщает ЧКГТРК Грозный. ВС РФ атакует националистов в районах Степного, Малых Щербаков и Каменского.

Днепропетровское направление. В Днепропетровске прогремели десятки мощных взрывов после массированной атаке БПЛА, сообщает Telegram-канал RusVesna.

Херсонская область. Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.

Ситуация на украинских территориях

Достижение договоренностей о полном прекращении огня в ближайшие недели или месяцы остается возможным, высказался Владимир Зеленский на встрече с представителями территориальных общин Черниговской области.

Расчет FPV-дрона на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожил украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в трёх областям Украины: по Харькову отработали не менее 14 "Гераней". Поражены объекты в промышленной зоне города. Также сообщают о взрывах в Запорожье, Днепропетровске, Славянске, поражен ПВД противника, пишет в своем Телеграм-канале политик Олег Царев.

На Украине врачи стали использовать кетамин для лечения и быстрого возвращения боевиков ВСУ в зону боевых действий, пишет британская газета Independent.

Спонсоры киевского режима

Представители военного командования Британии, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвященную обеспечению гарантий безопасности для Киева. Несмотря на растущие сомнения западных союзников в возможности реализовать изначальный план Парижа и Лондона создать «коалицию желающих» для отправки своих контингентов в незалежную, лидеры Франции и Британии не оставляют попыток договориться о формах участия.

Варшава претендует на компенсацию в 400-500 миллионов евро из фондов Европейского союза за поставленное Украине вооружение, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.