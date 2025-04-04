Девяностодвухлетняя жительница приграничного села Гуево Курской области прошла шесть километров с бойцами 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии ВС РФ.

"Ей было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла шесть километров - мы ей постоянно помогали", - рассказал РИА Новости один из мотострелков.

Трогательное видео встречи в госпитале бабушки с бойцом, который участвовал в ее эвакуации, опубликовал Telegram-канал "Северный ветер". Женщина не смогла сдержать слез. Она рассказала, что бойцы вывели ее из подвала в Гуево.

"Они меня несли. Я мокрая была. Они сбросили с себя жилеты. Я говорю: "Деточка, тебе жить надо, а я старая", - вспоминает пенсионерка.

Напомним, ранее из Суджанского района Курской области эвакуировали 101-летнюю бабушку, пережившую оккупацию ВСУ.