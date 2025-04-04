Российский снайпер рассказал о поединке с оппонентом в Угледаре

Снайпер ВС РФ с позывным «Мага» три дня ждал снайпера ВСУ для противостояния в ходе боевых действий в Угледаре в ДНР. Историю российский военный рассказал в интервью газете «Красная звезда».

© Московский комсомолец

«Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез», — поделился подробностями военнослужащий. По словам собеседника издания, после появления бойца вооруженных сил Украины задача была выполнена «на все пятьсот процентов».

«Мага» рассказал подробности снайперских дуэлей в ходе боев в Донецкой народной республике и отметил, что задачи снайпера в среднем длятся от 3 до 5 суток. Он также оценил подготовку оппонентов из ВСУ как «вполне достойную» из-за общих пособий и методики обучения.

Беспилотник снял рукопашную схватку штурмовика ВС РФ с боевиком ВСУ

Ранее «Мага» рассказал о вознаграждении украинской армии за свою голову. В ходе боевых действий за Угледар снайпер Вооруженных сил России первым вошел в населенный пункт, закрепившись в ближайшем доме.