Ушедшая на СВО вслед за мужем россиянка погибла

В Ростовской области в пятницу, 4 апреля, погибла военнослужащая с позывным Молния, которая ушла служить в зону проведения специальной операции (СВО) на Украине вслед за своим мужем.

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С начала СВО ростовчанка по имени Ольга вместе с супругом Романом помогала бойцам в качестве волонтера, собирая гуманитарную помощь. В 2024 года она вслед за мужем подписала контракт с Министерством обороны России и отправилась служить в отряд «БАРС-19», которому оказывала больше всего помощи.

Россиянку назначили помощником заместителя командира батальона по тылу. Она занималась материальным обеспечением, поскольку за годы волонтерской работы научилась разбираться в квадрокоптерах, приборах ночного видения, тепловизионных прицелах и других необходимых для фронта устройствах.

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— Ольга взяла позывной Молния, поскольку у мужа был — Гром. Отважная женщина погибла во время атаки беспилотников. В апреле ей должно было исполниться 42 года. У нее остался сын, — передает Telegram-канал КП Ростов-на-Дону.

16 августа 2024 года после прямого попадания снаряда в Курской области погибли два активиста общественного движения «Народный фронт» («НФ»), которые занимались эвакуацией мирных жителей — медик гуманитарной миссии «Молодежного крыла» движения в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК «НФ» в регионе Давид Соколов.