После освобождения от украинских боевиков территории под Суджей, волонтёры обнаружили останки детей. По мнению военного обозревателя Владислава Шлепченко, ответственность за подобные преступления должна нести не только военная верхушка, но и политическая и экономическая элита Украины, которая способствовала ведению войны подобными методами.

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Военный волонтер Алексей Живов сообщил, что останки принадлежали детям в возрасте от шести до десяти лет. Этот факт может иметь серьёзные последствия для Украины, отмечает военный эксперт Владислав Шлепченко. Он подчёркивает, что, если данная информация получит официальное подтверждение (а вероятность этого весьма высока), то необходимо принять жёсткие меры в ответ.

Шлепченко объясняет, что с самого начала СВО Украина вела боевые действия не как государство против государства, а в рамках этнического конфликта, в котором всё украинское ставило своей целью уничтожение всего русского. В такой ситуации, по его мнению, реакция должна быть соответствующей.

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Эксперт подчёркивает, что подобные преступления нельзя оставлять без ответа, их нельзя прощать и ограничиваться лишь заявлениями о «глубокой озабоченности» или обращениями в международные организации. Государство, по его мнению, должно не только предать этот факт широкой огласке, но и предпринять конкретные действия.

Военный обозреватель «Царьграда» подчеркнул, что необходимо провести масштабную пресс-конференцию, на которой миру будут представлены доказательства — фотографии останков погибших детей с детальным описанием произошедшего. Важно обеспечить доступ к этим свидетельствам для международных журналистов и дипломатов, а также организовать осмотр тел представителями консульств. Помимо этого, следует пригласить военных атташе, аккредитованных в Москве, чтобы они воочию увидели последствия преступлений украинских боевиков. После этого, по его мнению, необходимо официально заявить, что высшее руководство Украины, включая главкома ВСУ Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и других офицеров, несёт прямую ответственность за произошедшее.

Шлепченко считает, что после таких действий должны последовать решительные меры. Он указывает на пример Израиля, который без колебаний устраняет лидеров враждебных группировок на Ближнем Востоке, рассматривая их как террористов. Аналогично, России следует чётко определить круг виновных среди украинской политической и военной верхушки.

В этот список, по мнению обозревателя, необходимо включить не только высокопоставленных чиновников и командиров ВСУ, но и олигархов, оказывающих финансовую поддержку киевскому режиму. В частности, речь идёт о Ринате Ахметове, который активно спонсирует украинскую армию и публично заявляет о многомиллионных вложениях в её поддержку.

Шлепченко подчёркивает, что все эти люди должны понести коллективную ответственность, причём не в виде морального осуждения или дипломатических упрёков. Он убеждён, что единственным достойным ответом на подобные преступления должны стать решительные силовые меры.

Если сведения о массовых убийствах детей подтвердятся, ответом на этот ужас должен стать полный разгром и ликвидация украинской политической верхушки, несущей ответственность за происходящее.

Военный аналитик Владислав Шлепченко отметил, что ключевыми виновниками происходящего являются украинские политические и экономические элиты. Именно они направили страну по пути этнической войны против русских, и доказательством этому служит массовое уничтожение детей. Он подчеркнул, что подобные преступления являются очевидным признаком этнических чисток, а не просто военного конфликта.

Шлепченко пояснил, что в классических межгосударственных войнах подобные акты не являются нормальной практикой. Однако когда речь идёт о системных этнических чистках, подобное становится ужасающей повседневностью. Подобные методы, по его словам, применяют радикальные боевики на Ближнем Востоке, устраивая жестокие расправы над мирными жителями. Он убеждён, что за такие преступления должна быть только одна мера наказания – смертная кара.