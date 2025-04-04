Российские войска уничтожили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подразделения «Птахи Мадьяра», бившие по мирным жителям.

Об этом сообщил офицер 114-й бригады 51 армии Вооруженных сил России с позывным Харам, передает РИА Новости.

«Сталкивались с "Птахами Мадьяра". Уничтожали, [Целыми] расчетами уничтожали его ребят. Как и они наших не щадят, [так] и мы их не щадили», — рассказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что бойцы украинского подразделения выбирают целями своих ударов мирных жителей, из-за чего российские военные «не дают им спуска». В качестве примера он отметил, что его подразделение сталкивалось с «Птахами Мадьяра» у Андреевки в Донецкой народной республики, где бойцы армии России бились с ними «до полного уничтожения».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили «Птах Мадьяра» в приграничные районы Сумской области. Как рассказали в российских силовых структурах, это говорит о важности данного участка для украинского командования.