Украина ночью атаковала три региона России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 6 апреля, попытались атаковать три региона России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов — восемь — сбили над Ростовской областью. Еще два беспилотника перехватили на Курской областью, один — над Белгородской.

Бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили 12 пунктов управления БПЛА

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности атаки на регион. Он сообщил, что дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.