Politico: Франция выступила против совместных с Британией закупок оружия в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Около десяти стран - членов Евросоюза, в том числе Нидерланды и Швеция, поддержали план ФРГ, позволяющий Великобритании и Канаде участвовать в коллективных закупках вооружений государствами сообщества. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно их данным, заявления о поддержке подобной инициативы прозвучали на встрече 3 апреля послов ЕС. Однако усилия Германии по включению стран, не входящих в ЕС, в программу коллективных закупок оружия "столкнулись с противодействием Франции, которая отвергла участие в ней Соединенного Королевства", говорится в публикации.

По словам дипломата ЕС, "французский посол довольно громко об этом говорил <…>, предупредив, что это приведет к задержкам" в реализации плана. Франция полна решимости обеспечить себе более выгодные права на рыболовство в британских водах в обмен на соглашение по обороне и безопасности между Лондоном и Брюсселем, проинформировали несколько официальных лиц.

Предложение ФРГ также "ограничивает совместные закупки оружия" с Украиной, Норвегией, Швейцарией, Исландией и Лихтенштейном, со странами, претендующими на вступление в ЕС, и государствами - партнерами сообщества в сфере безопасности и обороны, отмечает Politico.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее предложила план перевооружения на сумму €800 млрд, который предусматривает заимствования странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. ЕК хотела бы занять эти деньги на рынках капитала, а затем передать их государствам в виде кредитов при условии, что они совместно закупят вооружения в Европе. По замыслу Брюсселя, часть этих средств могла бы пойти на производство вооружений для Украины.