Слюсарь: ночью силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область

Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах Ростовской области.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в Mash писали, что силы ПВО работают в Ростовской области.