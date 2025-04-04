Жительница Суджи рассказала о предложении ВСУ эвакуироваться на Украину

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали жителям подконтрольных им районов Курской области эвакуироваться на Украину. Об этом рассказала жительница города Суджа, ее слова приводит ТАСС.

«Они предлагали так: "Мы вас в Сумы вывезем, <…> а потом из Сум в Белоруссию, а потом из Белоруссии привезем вас опять в Россию», — рассказала женщина.

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Она отметила, что некоторые жители согласились на эвакуацию в Сумы. Их судьба в данный момент неизвестна, отмечает агентство. Показания жительницы Суджи задокументировал представитель Военного следственного управления Следственного комитета России.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Сумах на территории Украины остаются еще 50 жителей Курской области, которых вывезли с территории России.