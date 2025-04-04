На Украине заявили о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ Гнатюка

На Украине заявили о смерти заместителя командира 116-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Сергея Гнатюка. Об этом сообщает телеканал "Вита". В публикации отмечается, что 57-летний замкомандира умер 1 апреля. Обстоятельства его гибели не раскрываются. Телеканал подчеркивает, что Гнатюк участвовал в российско-украинском конфликте на запорожском и харьковском направлениях. 19 марта военный блогер Борис Рожин заявил, что российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали двух украинских командиров на Купянском и Липцовском направлениях в Харьковской области. Он отметил, что в регионе были ликвидированы командиры роты 114 бригады ТрО Владислав Маевка и командир роты Виктор Антонов из 15 бригады нацгвардии. До этого в министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. По данным ведомства, в районах пунктов Волчанск и Казачья Лопань украинские подразделения потеряли до 90 военнослужащих. Также был уничтожен склад боеприпасов и 18 автомобилей.