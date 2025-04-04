Сальдо заявил, что российские военные заблокировали николаевские порты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные с Кинбурнского полуострова заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", – заявил Сальдо.

По его словам, также для украинских плавсредств остается заблокированным выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.

Сальдо: обстановка на линии фронта в Херсонской области «напряжённая»

Ранее ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную неподалеку от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российская армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ нанесли удар по пунктам управления БПЛА и позициям ВСУ в 137 районах.