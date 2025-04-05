Стало известно, какую модель дрона использовали ВСУ для атаки на завод в Саранске

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник «Летучая лисица» для атаки на завод в Саранске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, какую модель дрона использовали ВСУ для атаки на завод в Саранске
© РИА Новости
«На высоте 15 метров врезался в предприятие, но не взорвался», — говорится в сообщении.

О том, что атаке подвергся завод оптоволокна, стало известно 5 апреля. Помимо этого, местные жители сообщили журналистам канала, что в районе завода начался пожар.

Этой ночью над регионами России сбили 49 украинских дронов. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили три дрона над республикой Мордовия.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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