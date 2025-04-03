Россия строит корабль на замену крейсера «Москва»

Издание Newsweek сообщает, что Россия строит корабль, который станет заменой ракетному крейсеру «Москва». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что ракетный крейсер «Москва» затонул после пожара на борту в апреле 2022 года. Согласно информации источника, строительства нового корабля идет на заводе в Керчи.

Отмечается, что речь может идти о постройке универсального десантного корабля «Иван Рогов». При этом судно превышает размеры крейсера «Москва». Длина корабля составит около 220 метров, а ширина — 40 метров. Кроме того, на его борту смогут поместиться до 900 морских пехотинцев, 75 единиц боевой техники, три малых десантных корабля и 15 вертолетов.