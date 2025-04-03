Для солдат изобрели бронированную мобильную душевую

Бронированную душевую кабину запатентовали на днях специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Она будет передвигаться на легкобронированном гусеничном шасси.

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В качестве шасси душевой кабины для использования в зоне боевых действий, по мнению изобретателей, может стать стандартный МТЛБу (многоцелевой транспортер легко бронированный универсальный), который советская оборонка начала производить еще в начале 70-х. Сегодня на основе таких транспортеров делают не только военные, но и гражданские машины, например, пожарные или снегоболотоходы. По сути, МТЛБу - это плавающий бронетранспортер (боевая машина и послужила основой для его создания).

На сегодняшний день известна дезинфекционно-душевая установка ДДА-66, в которой помывочное оборудование размещено на шасси ГАЗ-66. Изобретение не лишено недостатков: во-первых, ДДА, хоть и разработано для использования в полевых условиях, не защищает экипаж и людей, принимающих душ, от ручных гранат, стрелкового оружия и прочего легкого вооружения, что делает его весьма уязвимым. Кроме того, транспортное средство не обладает достаточной проходимостью. А так как машина состоит из большого количества составных частей, узлов и агрегатов, на ее сборку уходит много времени. В довершение всего, установка не предназначена для перевозки запаса воды, для этого нужен дополнительный транспорт.

Размещение легкобронированной душевой на гусеничном шасси делает машину более маневренной и проходимой, броня защищает как экипаж, так и личный состав от действий диверсионно-разведовательных групп противника и по пути следования к месту назначения, и по прибытии. В передней части машины — кабина водителя, кузовная часть разделена на на технологический отсек, помывочное отделение и отделение для переодевания, между которыми установлена дверь.

Прибывая к месту расположения готового к помывке подразделения, водитель забирается на крышу кузова и готовит душ к использованию: нагнетает небольшое количество воды из резервуара в специальный пароструйный элеватор и нагревает ее с помощью форсунки. После этого он открывает кран трубопровода, в котором холодная вода смешивается с паром .из элеватора. Затем готовые к помывке солдаты через заднюю дверь по очереди заходят в «предбанник», раздеваются и проходят в душ, в котором моются с помощью обычной душевой лейки. После принятия водных процедур всем личным составом водитель-банщик перекрывает кран трубопровода и отправляет свой душемобиль к новому пункту назначения или, если вода закончилась, к месту заправки.