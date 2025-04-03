В НАТО сделали заявление о преимуществе РФ из-за "Орешника"

Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как «Орешник», рассказал на слушаниях в профильном комитете сената США главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, 21 ноября 2024 года Россия с помощью комплекса нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в Днепропетровске.

«Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя», — отметил Каволи.

Ранее главком альянса сообщил, что Россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

По его словам, российский ВПК в этом году может выпустить 1,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин, 200 баллистических ракет. Он уточнил, что США производят всего 135 танков в год, остановили производство БМП Bradley.