В НАТО рассказали о военном превосходстве России над США и Европой

Россия способна производить до 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц и создает запасы, в три раза превышающие объемы США и Европы.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, выступая перед Комитетом Сената США по вооруженным силам, передает Focus.

«Российские сухопутные войска на Украине потеряли около 3000 танков, 9000 бронемашин, 13 000 артиллерийских систем и более 400 систем ПВО, но находятся на пути к их полной замене», — сказал американский генерал.

Каволи также рассказал, что Россия может производить около 1500 танков в год, в то время как США производят только 135 танков за тот же промежуток времени.

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Ранее Каволи заявил, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боевой готовности и выгодное географическое положение. Он отметил, что она может быстро нарастить численность войск на своих границах, чтобы противостоять силам НАТО в случае гипотетического конфликта.