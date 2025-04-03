Главком НАТО сделал заявление о преимуществе российского «Орешника»

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия рассчитывает на получение тактического и операционного преимущества на поле боя в будущем за счет использования таких систем вооружения, как «Орешник». Об этом он сообщил на слушаниях в профильном комитете сената США.

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Каволи подчеркнул, что российская армия стремится к новым возможностям, упомянув, в частности, испытание системы «Орешник» в боевых условиях.

«Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя», – заявил генерал.

В НАТО обеспокоены развитием российского вооружения и его потенциальным влиянием на баланс сил в регионе.