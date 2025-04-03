В Дании заявили, что объяснили Рубио позицию по Гренландии

Госсекретарю США Марко Рубио передали критические замечания Дании в адрес американского президента Дональда Трампа по вопросу Гренландии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу датского МИД Лекке Расмуссена, который встречался с Рубио в Брюсселе.

«Я воспользовался возможностью, чтобы заявить несколько вещей от имени королевства, а именно, что эти... заявления американского президента о его видении или амбициях захватить Гренландию никоим образом не являются устойчивыми», — заявил Расмуссен.

По его словам, в настоящее время сложившаяся ситуация уже не соответствует нормам международного права. Кроме того, говорить о проблеме без представителей самой Гренландии невозможно, подчеркнул глава МИД Дании.

2 апреля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Соединенные Штаты не завладеют Гренландией.

После своей победы на выборах президента США Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, а также властей и жителей Гренландии.