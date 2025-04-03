Украина получила 5 тыс. терминалов Starlink от Польши

Польша передала Украине 5 тыс. терминалов Starlink, которые будут использоваться на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Еще 5 тыс. терминалов Starlink получили от Польши. <...> Всего Украина получила более 50 тыс. терминалов Starlink, из них больше всего от Польши - 29 500", - написал он в Telegram-канале.

Чиновник уточняет, что терминалы должны будут обеспечить бесперебойную связь на объектах критической инфраструктуры.

Ранее министерство цифровизации Польши сообщило, что польские власти с 2022-го по конец 2024 года потратили $83,5 млн на закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины. В 2025 году Варшава планирует направить на эти цели $20 млн. Также министерство уточнило, что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink заканчивается 30 сентября. Ведомство добавило, что у него нет сведений на тему поиска альтернативы терминалам Starlink.