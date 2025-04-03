В Европе хотят разместить гиперзвуковые системы большой дальности

Европейские страны запросили размещение системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности на своей территории. Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на закрытых слушаниях в комитете Сената США, передает РИА Новости.

Каволи уточнил, что Пентагон уже располагает несколькими подобными системами в разных родах войск. Он также назвал решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году правильным, подчеркнув необходимость использовать новые возможности для укрепления обороны.

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«Есть запрос о размещении одной [системы] в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме… Нужно использовать выход из ДРСМД на всех возможных направлениях», — сказал генерал.

Также Каволи отметил, что Россия увеличивает численность вооруженных сил и обновляет технику быстрее, чем прогнозировали западные аналитики. По словам Каволи, российская армия стала крупнее, чем до начала специальной военной операции.