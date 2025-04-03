Главком НАТО: Россия наращивает силы беспрецедентными темпами

Россия вопреки оценкам специалистов беспрецедентными темпами наращивает численность армии, обновляет боевую технику и снаряды. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

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По словам представителя военного блока, российская армия набирает силу значительно быстрее, чем предполагали профильные аналитики.

— Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — передает слова Каволи ТАСС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в тоже время предположил, что в будущем Европейский союз и НАТО могут в приницпе утратить свое значение и остаться только в учебниках истории.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при этом призвал страны Североатлантического альянса наращивать военные расходы и переключить мышление на военное время. Рютте также заявлял, что граждане европейских стран в скором времени начнут учить русский язык, если Евросоюз не выделит больше средств на оборону. Он считает, что если этого не произойдет, то остается два варианта: записаться на курсы русского языка или уехать в Новую Зеландию.