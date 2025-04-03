Вертолеты Puma отправятся из Великобритании на Украину
Вслед за Португалией своих летающих ветеранов Украине решили отправить британцы. Как стало известно, военное ведомство королевства намерено передать ВСУ партию транспортных вертолетов Puma HC.2, которые официально сняты с вооружения.
Эксплуатация техники началась 54 года назад. За это время их задействовали в различных конфликтах, например в 1982 году, во время войны за Фолклендские (Мальвинские) острова, в Северной Ирландии, в Персидском заливе в 1991 году. Участвовали они и в агрессии против Ирака в 2003-м.
В 2010-х годах "летающие кошки" подверглись доработкам. На них установили новые двигатели, винты, усовершенствованную бортовую электронику.
Пока не решено, сколько вертолетов отправится в горячую точку - восемь или десять штук. Если такая поставка состоится, то оставшиеся в Британии вертолеты такого типа, по всей видимости, отправятся на Украину уже в виде запасных частей для их ремонта.