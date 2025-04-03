Вся территория Курской области будет освобождена в ближайшее время, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава региона рассказал о ситуации в области в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента», — пояснил Хинштейн.

Губернатор также рассказал спикеру ГД о помощи, оказываемой пострадавшим от агрессии украинских боевиков курянам, о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.

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«Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы», — предложил, в свою очередь, Володин.

По его словам, поддержке жителей районов курского региона необходимо уделять самое пристальное внимание.

Ранее в Минобороны сообщили, что противник за сутки потерял в Курской области свыше 180 военных, БМП, пять пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.