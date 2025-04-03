В США рассказали о российском лазерном оружии против дронов

Россия разработала первое отечественное лазерное ружье, способное эффективно уничтожить беспилотники на расстоянии полукилометра. Об этом сообщил американский журнал National Interest.

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Презентация оружия состоялась на конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем», прошедшей в Санкт-Петербурге.

«Это не первое персональное лазерное оружие, но эта модель в очередной раз доказывает, что прямое энергетическое поражение — наиболее эффективное решение для борьбы с небольшими беспилотниками или их роями», — указано в материале журнала.

Для начала работы ружье устанавливают на треногу, а энергия в него подается через силовой кабель. Оружие создавалось для борьбы с FPV-дронами и способно поражать цель на расстоянии до 500 метров.

До этого сообщалось, что в Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров.

«Аватар» был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов и цеха производства БПЛА ВСУ.