Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в районе села Работино в Запорожской области была предотвращена ротация сил ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кадыров, в ходе воздушной разведки в районе Работино стало известно о планах ВСУ по ротации. Он подчеркнул, что слаженные действия российских подразделений и точечное применение осколочно-фугасных боеприпасов «сделали свое дело».

«Бойцы долго думать не стали. Разведывательный взвод и расчет БПЛА оперативно приняли меры, чтобы эти планы остались лишь на бумаге», - подчеркнул глава Чечни.

Он сообщил, что в операции участвовали бойцы батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ под командованием Вахи Хамбулатова. В итоге силы ВСУ были уничтожены, и «освободившиеся места остались вакантными», заключил Кадыров.

Ранее Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные попали в тыл ВСУ на курском направлении. Кадыров подчеркнул, что эта операция уже вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных. В ней принимали участие Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».