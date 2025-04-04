В российском регионе сработала система ПВО

В Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В министерстве уточнили, что дежурные средства ПВО сработали около 18:40 по московскому времени. В результате отражения атаки удалось сбить два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каких-либо других подробностей о произошедшем в российском регионе в оборонном ведомстве не сообщили.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что FPV-дрон украинских войск атаковал электроподстанцию в Брянской области. По его словам, удару подвергся энергообъект в селе Лемешовка Севского района.