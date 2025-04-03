В Североатлантическом альянсе уверены, что Украина при поддержке стран Запада способна воевать сколько необходимо. Соответствующее заявление сделал генсек западного военно-политического блока Марк Рютте, пишет Reuters.

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Только за три месяца союзники предоставили Украине более 20 млрд евро помощи, что позволит бывшей советской республике «воевать столько, сколько это еще продолжится», поделился своей точкой зрения он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте признал, что Российская Федерация не примет сценарий, при котором ей придется покинуть новые регионы. Он указал на то, что по завершении вооруженного противостояния РФ должна осознать, что «не может больше так поступать».

Российская Федерация неоднократно заявляла, что никому не угрожает, но отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих границ.