Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 210 военных, боевую машину пехоты и 2 бронетранспортера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, 5 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, миномет, а также 8 пунктов управления БПЛА", - сообщили в российском военном ведомстве.

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72 150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2 252 боевые бронированные машины, 2 618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США.