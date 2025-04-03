Поведение пленного бойца Вооруженных сил (ВС) РФ на допросе в киевском СИЗО вызвало восхищение пользователей сети. Украинское видео опубликовал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

На допросе военный сказал, что вернется на фронт и будет мстить Украине. Также он добавил, что Донбасс, Запорожье и Херсонская область — российские территории, согласно Конституции Российской Федерации, и их нужно освободить.

«Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо незаурядное мужество. Видео из украинских пабликов. По-моему, они добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали»‎, — написал Царев.

В феврале этого года сообщалось, что в зоне СВО российский военный позывным Калмык прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам бойца, во время выполнения задания в занятой ВСУ лесополосе его отряд обнаружил дрон, сбросивший магнитную мину. Калмыку перебило ноги, до ближайшего укрытия он полз через территорию, заполненную суббоеприпасами кассетных снарядов и взрывателями. Позже российские разведчики помогли мужчине добраться в безопасное место.