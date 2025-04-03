Выяснились детали ночной атаки российских «Гераней»

Уже две недели российские ВКС не наносят удары по украинской энергетике. Что не отменяет ежедневную «обработку» предприятий ВПК Украины и военной инфраструктуры. Минувшим вечером, 2 апреля, российский «Искандер-М» остановил работу крупного военного предприятия в Кривом Роге, а ночью в Харькове «Герани» продолжили ликвидировать цеха и склады с БПЛА.

© Московский Комсомолец

Кадры из Кривого Рога с дымящимся промышленным объектом стали появляться в украинских соцсетях 2 апреля после 17 часов. Как сообщал канал «Фронтовая птичка», «мощнейший прилет по военному цеху боевиков ВСУ в Кривом Роге. Предварительно, отработал наш комплекс ОТРК «Искандер-М», применив баллистическую ракету 9М723». Вечером кадры из Кривого Рога с изображением разрушенного явно промышленного объекта выложил у себя в Сети Владимир Зеленский. Украинские паблики сообщили о 16 пострадавших «работниках предприятия».

Бойцы Черкеса «подловили» в ДНР семь самых опасных дронов ВСУ

А уже ближе к ночи рой российских «Гераней» опять атаковал харьковские объекты. В городе прозвучало около 17 взрывов, причем гремели они интервалом чуть больше минуты. Ни один беспилотник не был сбит. «Cнова очень эффективная стратегия ударов по военным кластерам» - сообщает канал «Первый Харьковский». По данным канала, один из пораженных объектов — автозавод.

«Не просто военный объект, а объектище! Там чего только сейчас не находится: от складов до ремонтно-производственных баз», - уточняет «Первый Харьковский».

Громко было ночью также в Запорожье и Днепропетровске. Но пока без подробностей.