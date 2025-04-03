ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148-ми районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятие по сборке БПЛА ВСУ.