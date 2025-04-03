Минобороны России обвинило ВСУ в атаке на газораспределительную станцию в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газораспределительную станцию (ГРС) «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» в Луганске. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

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По данным ведомства, 2 апреля в 00:43 в результате атаки ударного беспилотника на объекте Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» оказалось повреждено оборудование. Произошел пожар. В результате без газа остались более 11 тысяч потребителей.

Кроме того, Минобороны обвинило ВСУ в ударе при помощи дрона по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области, а также в атаках по электроподстанциям в Белгородской и Запорожской областях. В ведомстве считают, что действия украинских властей говорят о невозможности соблюдения ими договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее, 25 марта, Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.