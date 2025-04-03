Стало известно о стягивании резервов ВСУ в курском селе

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ начали стягивать резервные силы к селу Горналь в Курской области, пытаясь удержать «хоть небольшой кусочек земли». Канал отмечает, что Горналь - последний относительно крупный населенный пункт на курском направлении, который предстоит освободить российским военным.

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По данным SHOT, украинские силы хотят организовать оборону на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Утверждается, что сейчас там пытаются закрепиться до трех украинских рот.

Село Горналь и Сумскую область разделяет река Псёл, через которую ВСУ соорудили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения оружием и техникой, отмечает Telegram-канал.

В монастыре есть подземный ход, который также используют украинские силы. По информации SHOT, за минувшие сутки российские войска уничтожили на этом направлении более десяти единиц техники НАТО.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что к 18 марта практически вся территория Курской области была освобождена.