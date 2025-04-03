Эстония закупит средства ПВО из-за «внешнеполитических амбиций» России

Тикерпуу: Эстония закупит средства ПВО против баллистических ракет
Эстония планирует закупить средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защититься от ударов баллистических ракет.
Об этом сообщил представитель эстонского Государственного центра оборонных инвестиций Мати Тикерпуу в интервью телерадиокомпании ERR.
«Мы собираемся приобрести средства ПВО большой дальности, которые могут сбивать баллистические ракеты», — заявил Тикерпуу.
Он уточнил, что в первую очередь Эстония хочет закупить европейскую систему ПВО SAMP/T с ракетами Aster, а также американский зенитный ракетный комплекс Patriot и израильские «Праща Давида».
По словам Тикерпуу, Эстония уже связалась со всеми производителями, теперь необходимо договориться о количествах, сроках поставок и ценах.
До этого разведка Эстонии сообщала о возросших рисках для безопасности страны из-за «внешнеполитических амбиций» России. В докладе эстонских разведчиков говорилось, что РФ обладает достаточными военными возможностями для оказания давления на балтийский регион.
3 апреля ERR рассказала о планах Эстонии начать строительство защитных укреплений возле границы с РФ. Работы стартуют уже этой осенью. Эстония планирует начать с возведения опорного пункта из 14 бункеров в северо-восточной части пограничной зоны и четырех бункеров на юго-востоке. Бетонные укрепления должны будут выдерживать удары снарядов калибра 152 мм. Всего планируется построить до 600 бункеров.