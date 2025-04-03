Офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным «Харам» рассказал, что группа наемников из Португалии была уничтожена при штурме Андреевки в ДНР с применением огнеметов «Шмель».

© Вечерняя Москва

Этой историей он поделился в четверг, 3 апреля.

— Португальцы, вот в самом начале Андреевки (ДНР). Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали, — рассказал он.

«Харам» отметил, что их присутствие удалось установить благодаря радиоперехватам с португальской речью, а позже это подтвердили жетоны и шевроны на обгоревших телах, передает РИА Новости.

Британский наемник Джеймс Андерсон, проникший на территорию Курской области вместе с группой украинских военных, зафиксировал на камеру GoPro момент их пленения в Суджанском районе. Из публикации следует, что в конце ноября 2024 года бойцы пятого батальона 810-й бригады морской пехоты взяли в плен британского наемника Джеймса Андерсона и сопровождавших его боевиков ВСУ.

Командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Гюрза» рассказал о захвате наемников под Суджей в Курской области в ноябре 2024 года.