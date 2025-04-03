Сотни бойцов ВСУ оказались заблокированы в монастыре в Курской области

Около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

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По информации издания, в монастыре находятся до двух рот 129-й бригады территориальной обороны. Стены здания достигают двух метров в толщину. Кроме того, под ним есть ведущий в Сумскую область Украины подземный ход, через который ВСУ проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. А в соседних лесах оборудованы огневые точки.