Украинский военный записал паническое видео из блиндажа в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал "Military Theme Z".

По данным канала, видео было сделано солдатом из 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

На кадрах перепуганный военный говорит, что ночь пережили с горем пополам. Утро началось с минометного обстрела, "били "Васильком" (автоматическим гладкоствольным минометом 2Б9 "Василек").

"Страшно. Еле живой остался", - говорит он.

По его словам, самое страшное - что блиндаж начнут "разбирать" дроны.

"Вчера каждые пять-семь минут были сбросы с дронов, разворотило половину блиндажа", - рассказывает военный.

Ранее сообщалось, что украинские военные бросили при отступлении из Курской области тела сотен погибших сослуживцев. Они лежат на дорогах и в лесополосах.