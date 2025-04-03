Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru выразил мнение, что настроение президента Украины Владимира Зеленского зависит от количества и качества запрещенных веществ, которые он принимает. Именно с приемом препаратов, по мнению боевого генерала, связаны частные смены риторики Зеленского, в том числе, в вопросах политики.

Я для себя сделал такой вывод: у «просроченного», наверное, десять лиц. Потому что сегодня у него одна повестка, завтра — другая, послезавтра — третья. То он больше всех хочет мира, то, наоборот, дает клич к войне. Вероятно, настроение Зеленского зависит от дозы, которую он в этот день втянет, — предположил собеседник NEWS.ru.

Алаудинов также прокомментировал недавние заявления Зеленского о его нежелании разговаривать, о чем бы то ни было, с президентом России Владимиром Путиным. По мнению боевого генерала, как раз Путину не о чем говорить с Зеленским, а не наоборот.

Путин — это избранный народом России президент, верховный главнокомандующий. Вопрос, надо ли ему разговаривать о чем бы то ни было с Зеленским, который узурпировал власть? У Зеленского срок уже давно прошел, — резюмировал командир «Ахмата».

Он также выразил мнение, что западные кураторы, вероятно, не позволят Зеленскому умереть своей смертью, поскольку он слишком много знает.

Алаудинов высказался о судьбе Зеленского после краха ВСУ

Ранее Алаудинов сообщил, что Суджа полностью освобождена и находится под контролем Вооруженных сил России. При этом ВСУ, по его словам, стараются удержать три оставшихся под их контролем населенных пункта Курской области, однако российские подразделения выдавливают противника с территорий Российской Федерации.

Также боевой генерал рассказал, что бойцы, участвовавшие в операции «Поток» (также «Труба») в Курской области, завершают лечение в госпитале и готовятся вернуться на передовую. Во время выполнения боевой задачи они получили поражения легких различной степени тяжести, однако к настоящему времени практически здоровы, отметил он.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.