Хинштейн рассказал о последствиях падения дронов ВСУ

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курскую область пробита часть стены завода резинотехники, погибших и пострадавших нет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, произошло падение БПЛА в районе улицы Станционной. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений», - заявил Хинштейн.

Также, по словам главы региона, жертв удалось избежать и в Железногорске, где упал еще один украинский беспилотник.

«Пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий», - добавил врио губернатора, отметив, что на место падения беспилотников выедет соответствующая комиссия для установления возможного ущерба.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике. В результате оказалось повреждено оборудование и без газа остались 11 129 абонентов. Но специалистам «Лугансгаза» удалось полностью восстановить газоснабжение жителям восьми населенных пунктов.