Раскрыто участие НАТО в развертывании сил на Украине

Западная «коалиция желающих», поддерживающая Киев, обсудила возможность варианта использования структур Североатлантического альянса для помощи в развертывании сил на Украине.

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Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на Украине в соответствии с одной инициативой, которая обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — передает издание слова неназванных чиновников, проинформированных о соответствующих планах.

По данным газеты, также предполагается, что в рамках данной инициативы силы могут пользоваться «имеющимися у НАТО ресурсами для осуществления разведки и наблюдения».