Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки высадиться на левый берег Днепра, однако 80% из них пресекаются российскими военными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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«ВСУ не оставляют попыток высадок на территории Херсонской области, контролируемой РФ. Другое дело, что все они обречены на провал. 80% попыток ликвидируются прямо на воде», — сказал глава региона.

По его словам, тех украинских военных, которым удается высадиться на берег, уничтожают.

Также чиновник заявил, что в контролируемой Россией части области выросло количество обстрелов ВСУ мирных жителей и гражданских объектов. Противник осуществляет такие атаки, так как ничего не может сделать с российской армией, отметил губернатор.

«И он свою злобу вымещает на обычных гражданах, которые ведут свободную жизнь», — добавил глава региона.

2 марта Сальдо заявил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. По его словам, бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».