Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины на территорией России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть — над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской областей, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Также четыре БПЛА были сбиты над Калужской областью, два — над Белгородской и один — над Смоленской областью.

1 апреля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника в трех регионах.

31 марта над территорией РФ зафиксировали намного больше украинских беспилотников. Так, над Брянской областью уничтожили 41 вражеский дрон, 24 БПЛА сбили над территорией Калужской области, еще один беспилотник ликвидировали над Курской областью.