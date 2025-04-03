В Харькове и Днепропетровске прогремели десятки мощных взрывов

Харьков и Днепропетровск подвергаются массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны" (RusVesna). По его данным, в указанных городах прогремели "десятки мощных взрывов".

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"Герани" наносят удары по объектам врага", - отмечается в сообщении. Около полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов, удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе. По его словам, небольшие повреждения получили объекты жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.

30 марта Терехов сообщил о повреждении нескольких объектов после обстрела. По его словам, под удар "Шахедов" попали торговый центр, офисное здание и медучреждение. Также глава Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По его словам, пострадавших после удара не было.