Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Лобковое в Запорожской области. Об этом Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

До этого он также сообщал, что подразделения войск РФ рядом с селом Лобковое выбили противника из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения Вооруженных сил (ВС) России к Запорожью.

Ранее Рогов рассказал, что Армия России уничтожила не менее 20 военных ВСУ, атаковав командный пункт ударных дронов и расположения батальона беспилотных систем в Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, оба объекта были поражены российскими беспилотниками.