Дипломат Полянский: освобождена почти вся территория Курской области
Российские войска освободили почти всю ранее захваченную территорию Курской области, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.
Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН отметил, что 8 марта Вооруженные силы РФ начали крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся в Курской области украинских войск. Дипломат подчеркнул, что внезапный и скрытный характер маневра позволил глубоко проникнуть в тыл противника и вынудил его поспешно отступить, не оставив времени для "сокрытия улик своих преступлений".
Сейчас почти вся территория Курской области вновь находится под российским контролем. 2 апреля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил РФ заняли село Гуево в Курской области и почти полностью освободили регион от украинской армии. За минувшие сутки в селе было уничтожено порядка 40 украинских военных.